Meclis açılınca harekete geçecekler

CHP’de 26 Ocak’ta TBMM’nin açılması ile birlikte tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Beklentinin nedeni ise parti içi demokrasi olmadığını ve Millet İttifakı’nı eleştiren bir mektup yazan ancak henüz cevap alamayan milletvekillerinin Meclis açılınca yeni adımlar atmayı planlaması.

Mehmet Ali Çelebi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, 10 Aralık tarihinde parti yönetimine bir mektup yazmıştı. Mektupta, parti içi demokrasinin işletilmediği, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ile birlikte yapılan anayasa görüşmelerinin kamuoyuna açıklanması gerektiği ve terör ile arasına mesafe koyamayan HDP ile ilişkinin gözden geçirilmesi dile getirildi. Mektubun üzerinden 41 gün geçmesine rağmen yönetimden hiçbir cevap gelmedi.

BİRAZ SABREDİN

Mektuplarına cevap alamayan Çelebi ve Aksoy’un hareket etmek için ara tatile giren TBMM’nin açılmasını beklediği öğrenildi. 26 Ocak’ta Meclis’in mesaiye başlamasının ardından iki isim yol haritasını belirleyecek. Çelebi ve Aksoy’un parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce’nin ekibine gidip gitmeyeceği, parti içinde mücadeleye devam edip etmeyeceği Meclis açıldığında belli olacak. İki ismin yakın çevresine “Biraz sabredin. Neler olacağını yakın zamanda göreceksiniz” dediği öğrenildi.

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