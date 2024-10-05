Meclis açılışındaki tokalaşma çok konuşulmuştu: MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu dönem açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:





TBMM'DE 8 EKİM'DE İSRAİL OTURUMU

"Toplantının sonuçları hayırlı olacak. Vahşice saldırıların TBMM'de Türkiye'nin değerli milletvekillerine ilgili sorumlu bakanlıklara vermesi kanaatimce hayırlı olacaktır.





Onların onlardan vazgeçmeleri, Türkiye ile herhangi bir sonuç alamayacaklarını kabullenmeleri gerekir.





SİNAN ATEŞ DAVASI

Dava yargı unsurlarıyla devam etmiştir. 1. aşaması sonuçlanmıştır. Yarhının kararına saygı duyarız. MHP'nin sorgulanması, kötülenmesi için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim. Bu toplantıya değişik unsurlar gelmiştir, MHP'nin sorgulanmasını sağlayacak telkinlerde bulunmuşlardır. Türk adaletinde bunların olmaması lazım.





Bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Bunlar da burada bulunarak dün tartıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak sorgulanmasına seyirci kalmaları üzücü bir davranıştır.





MECLİS'TEKİ TOKALAŞMA

1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis'in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM'de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, PKK'nın terör örgütü uzantılarının yanında bulunma söylemleri olanların... yanlarına giderek el sıkışmasıdır.





Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala tv'lerde MHP düşmanlığıyla devam eden Halk partisini kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar."







