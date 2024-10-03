Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli'nin Beştepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
Bahçeli'nin Beştepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından MGK toplantısına başkanlık edecek.