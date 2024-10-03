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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Pınar Görgü
13:013/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli'nin Beştepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.


Bahçeli'nin Beştepe'deki konutunda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.


Görüşme, basına kapalı yapıldı.


Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından MGK toplantısına başkanlık edecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#MHP
#Devlet Bahçeli

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