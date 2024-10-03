Muhalefette 'normalleşme' sancısı: İşte CHP'nin 'saygısız' vekilleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılış törenine katılmak üzere TBMM Genel Kurulu’na girişi sırasında saygısızlık yapmadan karşıladıklarını ifade etmişti. Ancak salonda ayağa kalkmayan CHP’lilerin arasında partinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu belirlendi. Makama saygı vurgusu yapan Özel’in sözleri ayağa kalkmayan CHP’lilerin 'saygısızlık' yaptığını teyit ettiği yorumlarını beraberinde getirdi.
İki aylık tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle yeniden çalışmalarına başladı.
CHP'lilerin bir kısmı ayakta karşıladı
Ancak, dokuz CHP milletvekili bu talimata uymayarak ayağa kalkmazken, 57 milletvekili ise Genel Kurul’a girmeyip Meclis kulisinde bekledi.
Özel: Saygısızlık yapmak istemedik
Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişi sırasında CHP grubunun ayağa kalkma tavrıyla ilgili soruya açıklık getirdi.