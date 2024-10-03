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Muhalefette 'normalleşme' sancısı: İşte CHP'nin 'saygısız' vekilleri

Muhalefette 'normalleşme' sancısı: İşte CHP'nin 'saygısız' vekilleri

Lokman Özdemir
12:103/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Okan Konuralp, Engin Altay, Sibel Suiçmez
Okan Konuralp, Engin Altay, Sibel Suiçmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılış törenine katılmak üzere TBMM Genel Kurulu’na girişi sırasında saygısızlık yapmadan karşıladıklarını ifade etmişti. Ancak salonda ayağa kalkmayan CHP’lilerin arasında partinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu belirlendi. Makama saygı vurgusu yapan Özel’in sözleri ayağa kalkmayan CHP’lilerin 'saygısızlık' yaptığını teyit ettiği yorumlarını beraberinde getirdi.

İki aylık tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle yeniden çalışmalarına başladı.


Açılış töreni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Genel Kurul’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tokalaştı. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
konuşma yapmak üzere Genel Kurul’a katıldı.



CHP'lilerin bir kısmı ayakta karşıladı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı,
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi
grubu milletvekilleri, ayağa kalkarak karşıladı. Bu esnada CHP yönetimi de milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmaları yönünde talimat verdi.


Ancak, dokuz CHP milletvekili bu talimata uymayarak ayağa kalkmazken, 57 milletvekili ise Genel Kurul’a girmeyip Meclis kulisinde bekledi.



Özel: Saygısızlık yapmak istemedik


Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişi sırasında CHP grubunun ayağa kalkma tavrıyla ilgili soruya açıklık getirdi.


Özgür Özel

Özel, daha önce makam konusunda saygı eksikliği yapmayacaklarını belirttiğini hatırlatarak, "
Biz, Cumhurbaşkanını, devletin başını ve Anayasa’ya göre Meclis’i açmakla görevli kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık."
dedi. Ayrıca
"Bu tutumumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz."
şeklinde konuştu.

Saygısız vekiller


Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde CHP grubunda ayağa kalkmayan vekiller arasında
Uğur Bayraktutan, Okan Konuralp, Engin Altay, Nurten Yönter, Harun Özgür Yıldızlı
ve
Sibel Suiçmez
gibi partinin önemli isimleri yer aldı.


Cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmayı
'saygının'
gereği olarak niteleyen Özel'in bu açıklaması sonrası, ayağa kalkmayan CHP'li vekilleri
'saygısız olarak mı niteledi?'
sorusunu akıllara geldi.

CHP lideri Özel'den Yavaş'ın adaylık umutlarını yeşerten çıkış: İmamoğlu'nun erken adaylığı gibi bir şey yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adayı tartışması iyice harlandı. İmamoğlu'nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri sonrasında karşılıklı restleşmelerin ardından son dönemde bu konudaki çıkışlarını artıran Yavaş, "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki isim arasında yaşanan adaylık tartışmalarına dair bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. tv100 Ana Haber'e katılan Özel, gerçekleştirdiği diyalogda İmamoğlu'nun kendisine, "İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum." dediğini aktardı. Özel bu sözlerle, iki isim arasındaki tartışmada Yavaş'ı sevindirecek bir çıkışta bulunmuş oldu.


#CHP
#TBMM
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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