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Özgür Özel Türkevi’nin önemini yeni anladı

Özgür Özel Türkevi’nin önemini yeni anladı

04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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New York'ta bulunan Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.
New York'ta bulunan Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, 2022 yılında ağır ifadelerle eleştirdiği Türkevi hakkında "Hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken değerlendirmelerde bulundu. Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

‘REZİLLİK’ DEMİŞTİ

Türkevi’nin açılışının yapıldığı 2022 yılında ise CHP, büyük bir kara propagandaya imza atmıştı. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkevi’nin önünden video çekerek “Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı” iftirasını atmıştı. Karalama kampanyasına o dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Özgür Özel de katılmış, 26 Mayıs 2022’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkevi’ni hedefe oturtmuştu. “Meseleyi basitleştirmeye çalıştıkça rezillikleri ortaya çıkıyor” diyen Özel, “Parayı Manhattan’a yurt yaptık, siz de bunu yutun, diyorlar” sözleriyle Türkevi’ni hedef almıştı.




#CHP
#Özgür Özel
#Türkevi

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