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ANKARA

Meclis’te ‘damar’ krizi

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin teklifin görüşmeleri Meclis’te AK Parti ile CHP arasında “damar” polemiğine sahne oldu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Meclis’te ‘damar’ krizi
Emrullah İşler

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin teklifin görüşmeleri Meclis’te AK Parti ile CHP arasında “damar” polemiğine sahne oldu. Tartışma, TBMM’de önceki gün Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde yaşandı.

  • AK Parti adına konuşan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ankara Milletvekili Emrullah İşler “1933’ten sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu’na aykırı olarak 1949’lara kadar hiçbir şekilde dinî eğitim verilmedi. Dolayısıyla Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisindeki bir damar, dine karşı olan bir damar zamanla bu kanunu işlevsiz hâle getirmiş ve Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu uygulatmamıştır, bunun altını da çizelim” dedi. 1930-1948 yılları arasında dini eğitimin tamamen yasaklandığını hatırlatan İşler, “Peki, 1930-1940 yılları arasındaysa Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’an kursları açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeki bu dine karşı olan damar o zaman...” derken konuşması CHP’liler tarafından kesildi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Dine karşı damar ne demek ya...” tepkisini gösterdi. Tepki Genel Kurul’da tartışmaya dönüştü. Meclis Başkanvekili CHP’li Haydar Akar oturuma ara verdi. İşler, aranın devamında yaptığı konuşmada “Şimdi, evet, dinin siyasete alet edilmesi meselesi; yıllarca bunu konuştuk, yıllarca laikliğin ne anlama geldiğini, nasıl katı uygulaması yapıldığını gördük. Bakınız, şimdi başörtülü vekillerimiz var. Din siyasete alet mi oldu? Ama bu kürsüde zamanın, dönemin Başbakanı’nın had bildirme konusunda neler söylediğini hatırlayınız” dedi. Ardından da CHP’liler savunmaya geçince İşler’in konuşma süresi bitti. 2 dakika daha süre istedi ancak CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar, İşler’e süre vermedi.

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