Meclis’te yoğun mesai

Teklifle; fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilmesi öngörüldü. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi de Genel Kurul'un gündemine gelecek.