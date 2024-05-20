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Meclis’te yoğun mesai

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda fahiş fiyat ile mücadeleye dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Uğur Duyan
04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:06 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Teklifle; fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilmesi öngörüldü. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi de Genel Kurul'un gündemine gelecek.

EMEKLİ SUBAYLARA YORUMCULUK KISTASI

Milli Savunma Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakların son şeklini almasının ardından Meclis gündemine alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişiklikler içeren düzenleme yaklaşık 50 maddeden oluşacak. TSK Personel Kanununda yapılacak değişiklik kapsamında, ordudan emekli subay ve generallerin televizyonlarda yorumculuk yapması kıstaslara bağlanacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı kanun teklifi ile de limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik yapılacak.



#TBMM
#Ekonomi
#fahiş fiyat
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