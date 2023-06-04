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Mehmetçik Kosova'da: Komando taburunun ilk kafilesinin intikali tamamlandı

Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin ülkeye intikali tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.

20:59 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kosova’da görev yapacak olan komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı.

Kosova’da görev yapacak olan komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı.

Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun ülkeye intikali tamamlandı.



Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburu görevlendirildi.

Barış ve huzurun korunması için görevlendirilen taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikali tamamlandı.

Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


Ne olmuştu?

Kosovalı Sırpların çoğunlukta olduğu 4 Kuzey kentinde Nisan ayında yerel seçimler yapılmıştı. Sırpların belediyeleri birleştirme çağrısı kabul edilmediği için boykot ettiği seçimlerde, bu 4 belediyeye Kosovalı Arnavut kökenli belediye başkanları seçilmişti. 26 Mayıs’ta belediye başkanlarının polis eşliğinde belediyelere girmesi Sırp kökenli halk tarafından protesto edilmiş çıkan olaylarda aralarında NATO’nun barış gücü kuvveti KFOR’un da olduğu bazı kişiler çatışmalarda yaralanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, seçilmişlerin göreve başlamasını savunmuş, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, orduya hazır ol emri verdiğini açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası ülkede iyice artan tansiyon nedeniyle NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından talepte bulunulmuş ve daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmişti.


#Mehmetçik
#Kosova
#Komando
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