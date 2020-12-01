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MERSİN TÜRKİYE

Mersin haberleri: Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü

Oğlu toprağa verildikten bir saat sonra anne de koronadan öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde son 8 günde aynı aileden 3 kişi koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Ailenin çocuğu toprağa verildikten bir saat sonra anne de vefat etti.

Haber Merkezi İHA
Musa Aydın’ın cenazesinin ardından bir saat sonra, 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.
Musa Aydın’ın cenazesinin ardından bir saat sonra, 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Aydın (83) 22 Kasım’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Mehmet Aydın tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Aydın, gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın’ın eşi Ayşe ile oğlu Musa Aydın’ın da (59) testleri pozitif çıktı. 30 Kasım’da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti. Bugün Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığında toprağa verilen Musa Aydın’ın cenazesinin ardından 1 saat sonra, 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.

İHA
30 Kasım’da fenalaşan Musa Aydın hayatını kaybetti.

Anne de sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, bu zor günlerde herkesin kurallara uymasını istedi. Muhtar Borlukan, “Covid 19 ile tam mücadele yapamıyoruz. Benim mahallede de bu ailenin oğulları ziyarete gitti. Ziyaret dönüşü babasına bulaştırdı, geçen hafta babası rahmetli oldu. Bugün de kendisi sabah rahmetli oldu. Arkasından da 1 saat sonra annesi vefat etti. Mekanları cennet olsun. Bu Covid-19 ile ilgili herkesi mesafe hijyen ve temizliğe davet ediyorum. Herkes sosyal mesafeyi korusun. Çok tehlikelidir. Başımızdan defedene kadar dikkat etmeliyiz” dedi.

İHA
Musa Aydın’ın cenazesinin ardından bir saat sonra, 80 yaşındaki anne Ayşe Aydın’ın da ölüm haberi geldi.

Tarsus’ta son 20 günde 2 ayrı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

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