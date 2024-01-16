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Mersin'de devrilen yolcu otobüsündeki 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

06:06 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 06:31 - 16/01/2024 Salı
AA
Mersin'de trafik kazası sonucu 9 kişi öldü.
Mersin'de trafik kazası sonucu 9 kişi öldü.

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Hamza Pehlivan.

Vali Pehlivan kaza yerine geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

#trafik kazası
#Mersin
#Aydıncık
35 dakika önce
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