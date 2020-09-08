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Mesken ne demek? TDK'ya göre mesken kelimesinin anlamı nedir?

Türkçe'de sık sık kullanılan ve Arapça bir kelime olan 'mesken' kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki TDK'ya göre, mesken kelimesi ne demek? İşte mesken kelimesinin anlamı....

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkçe'de genellikle resmi yazışmalarda kullanılan 'mesken sözcüğü' Türk Dil Kurumu tarafından 'konut ve ikametgah' şeklinde tarif ediliyor.

Mesken ne demek?

Kişi ya da kişilerin herhangi bir yerde ikamet ettiği konutlara mesken denmektedir. Mesken özellikle devlet kurumları bünyesinde konutlar resmi olarak kayda geçirirken kullanılır. Aynı zamanda belli başlı bazı yazılı kaynaklarda da karşımıza çıkmaktadır.

‘’Bu acayip meskeninde yaz kış kalıp kepeneğe sarılmış otururdu.’’ M. Ş. Esendal

TDK'YA GÖRE MESKEN NE DEMEK?

Mesken kelimesi ile beraber ayrıca türemiş farklı sözcük grupları bulunmaktadır. TDK üzerinden bakıldığında ilk olarak meskenet kelimesi ele alındığı zaman, ‘Miskin olma durumu, tembellik ve uyuşukluk’ gibi tamamen farklı bir anlama bürünmektedir.

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman ayrıca mesken tutmak kelimesi için, ‘Yerleşmek’ biçiminde ifade edilir. Bu kelime herhangi bir konut ya da bir şehir ve pek çok değişik unsur adına da kullanılabilmektedir.

‘’İstanbul'u mesken tuttu bir türlü ayrılmak bilmiyor.’’

Mesken kelimesi hem gerçek bir konut adına kullanılırken hem de mecazi anlamda şehir ve benzeri durumlar için de değerlendirilmektedir.

  • Mesken kelimesi özellikle resmi yazışmalarda kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında mesken kelimesi, ‘konut, ikametgah’ şeklinde tarif edilmektedir.

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