Meteoroloji uyardı: 52 ile sarı 1 ile turuncu kodlu uyarı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, 52 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre; Trakya ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de de kuvvetli lodos etkili olacak. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman, Siirt ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı, Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
53 ile kodlu uyarı
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.