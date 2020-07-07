Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor Doğu Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2020, 22:30 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2020, 22:30 AA