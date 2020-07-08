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Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı Dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu hava durumu tahmini - 8 Temmuz 2020 hava durumu tahmini

Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı: Dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat

Sıcak havanın etkili olduğu İstanbul'da Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 9 il için "Sarı Kod" uyarısı yaptı. Tahminlere göre İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bugün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji'den 9 il için sarı kod uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için sarı kod uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan bilgilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Gece yarısı başlayarak etkisini bugün öğle saatlerine kadar sürdürecek yağış için 'sarı kodlu' uyarıda bulunuldu.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

  • İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın gece yarısı itibariyle başlaması ve bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM DA UYARDI

Beklenen şiddetli yağışa karşı İBB AKOM da uyarıda bulundu.

Bölgesel kısa zamanlı görülmesi beklenen yağışlar karşısında yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

  • İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu ara veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren (10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaş bilgilendirildi.

Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor

METEOROLOJİK RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

YEŞİL KOD: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI KOD: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI KOD: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Meteorolojiden İstanbul'a sarı uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor
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Meteorolojiden İstanbul'a sarı uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor
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