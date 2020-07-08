Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için sarı kodlu uyarı: Dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan bilgilere göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Gece yarısı başlayarak etkisini bugün öğle saatlerine kadar sürdürecek yağış için 'sarı kodlu' uyarıda bulunuldu.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı. Yapılan uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın gece yarısı itibariyle başlaması ve bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik Uyarı!

Marmara’nın Doğusu (#Kocaeli, #Sakarya, #Yalova, #Bursa, #İstanbul Anadolu Yakası’nın doğusu) ve Batı Karadeniz’de (#Zonguldak, #Bartın, #Düzce ve #Kastamonu’nun kuzey ilçeleri) Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! pic.twitter.com/wBrVlxly7z — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 7, 2020

AKOM DA UYARDI

Beklenen şiddetli yağışa karşı İBB AKOM da uyarıda bulundu.

Bölgesel kısa zamanlı görülmesi beklenen yağışlar karşısında yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu ara veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren (10:00) il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaş bilgilendirildi.

GÜNDEM Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor

METEOROLOJİK RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

YEŞİL KOD: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI KOD: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

REKLAM

KIRMIZI KOD: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.