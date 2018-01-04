Meteorolojiden Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde akşam saatlerinde başlayacak kuvvetli sağanağın, yarın sabah saatlerinde Antalya merkezinde ve Kemer çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

Mersin'de de gece saatlerinden sonra başlayacak sağanağın yarın öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli, Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli görüleceği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Mersin'de okullar tatil mi?

Mersin'i etkisi altına alan aşırı yağışların devam etmesi durumunda Mersin’de okullar tatil edilir mi? Okulların tatil edilmesine ilişkin yetkili makamlarca okulların tatil olacağına dair henüz bir duyuru yok. Mersin Valiliği resmi internet sitesinde yağışlar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Tarsus'ta tarlaları su bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gün boyu süren yağışlar nedeniyle bazı tarım alanlarını su bastı. Yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören yaklaşık 80 tarım işçisi tahliye edildi.

İlçede sabahtan bu yana devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki bazı tarım arazilerini su bastı, bölgedeki çoğunluğu Suriyeli işçilere ait çadırlar da zarar gördü.

Yağışların devam etmesi nedeniyle çadırları zarar gören 80 işçi itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.