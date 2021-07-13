Gündem MHP lideri Bahçeliden İzmirde HDPye destek veren CHPye tepki Hani ittifak yoktu?
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den İzmir'de HDP'ye destek veren CHP'ye tepki: Hani ittifak yoktu?

İzmir'de 'HDP'ye destek' amacıyla düzenlenen mitingde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in de konuşma yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP ve İYİ Partiye ateş püskürdü. "Hani ittifak yoktu? diye Bahçeli, "Bal gibi CHP, HDP ve İYİ Parti ortaktır. Kimin Cumhurbaşkanı olacağı da aralarında ihtilaf yaratmıştır. Millet İttifakı'na tavsiyem adaylarını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına ulaşsınlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Bahçeliden İzmirde HDPye destek veren CHPye tepki: Hani ittifak yoktu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde yeniden dava açtı. Yüksek Mahkeme’ye gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Söz konusu gelişme üzerine İzmir'de "HDP'yi savunma" mitingi düzenlendi. Aralarında CHP, HDP, EMEP, KESK ve DİSK’in de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi yaptı.

Tunç Soyern
Tunç Soyern

Öcalan için çağrı yapıldı

Mitingde HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, açılım ve Abdullah Öcalan için "tecridi kaldırın" çağrısında bulundu. Kapatma davasına karşı İzmir’den birlik olduklarını söyledi. HDP'nin organize ettiği mitinge CHP İzmir İl Başkanlığı da tam kadro katıldı. Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" dedi.

Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
OYNAT 01:18
Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.'


AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İzmir'de düzenlenen 'ortak miting' açıklaması: CHP'nin patronu HDP'dir
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İzmir'de düzenlenen 'ortak miting' açıklaması: CHP'nin patronu HDP'dir

"Cevap alamazlarsa Biden'a sorsunlar"

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü skandalla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP ve İYİ partiyi sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Hani ittifak yoktu? Bal gibi buz gibi CHP, HDP, İP ortaktır. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu da aralarında ihtilaf yaratmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden'a sorsunlar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
OYNAT 01:18
Bahçeli'den 'Livaneli' açıklaması: Önemli olan ne söylediği değil kimin söylettiğidir
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.'

Devlet Bahçeli Cumhur İttifakını böyle tanımladı
OYNAT 01:59
Devlet Bahçeli Cumhur İttifakını böyle tanımladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında 'Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır. Türk milleti için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı' ifadelerini kullandı.

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