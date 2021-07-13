MHP lideri Bahçeli'den İzmir'de HDP'ye destek veren CHP'ye tepki: Hani ittifak yoktu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde yeniden dava açtı. Yüksek Mahkeme’ye gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Söz konusu gelişme üzerine İzmir'de "HDP'yi savunma" mitingi düzenlendi. Aralarında CHP, HDP, EMEP, KESK ve DİSK’in de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi yaptı.
Öcalan için çağrı yapıldı
Mitingde HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, açılım ve Abdullah Öcalan için "tecridi kaldırın" çağrısında bulundu. Kapatma davasına karşı İzmir’den birlik olduklarını söyledi. HDP'nin organize ettiği mitinge CHP İzmir İl Başkanlığı da tam kadro katıldı. Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" dedi.
"Cevap alamazlarsa Biden'a sorsunlar"
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü skandalla ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP ve İYİ partiyi sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Hani ittifak yoktu? Bal gibi buz gibi CHP, HDP, İP ortaktır. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu da aralarında ihtilaf yaratmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden'a sorsunlar" ifadelerini kullandı.