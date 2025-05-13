MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: 'Küresel güçleri' mat etti

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye siyasi gücünü ve akıl dolu hamlelerini resmeden bir tablo hediye edildi. Tabloda Bahçeli'nin karşısındaki liderleri dikkatle izleyen kararlı duruşu resmedilerek Türkiye'nin diplomatik kararlılığına güçlü bir vurgu da yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün anlamlı bir ziyaretle özel bir hediyeyi kabul etti.
Ziyaret sırasında Bahçeli'ye, güncel siyasi mesajlar içeren ve liderlerin bir satranç masasında karşı karşıya geldiği detaylı bir tablo hediye edildi.
Dünya liderlerini satranç tahtasında deviriyor
Çizimde; aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu figürleri satranç tahtasında kritik hamleler yaparken tasvir ediliyor.
Tabloda, masanın karşı tarafında oturan Bahçeli'nin, Türk bayrağının önünde yaptığı hamlelerle ülke liderlerini stratejik hamleleriyle yendiği resmedildi.
Tablo, Türkiye'nin küresel siyasetteki kararlılığı ve stratejik duruşunu simgelerken, aynı zamanda Bahçeli’nin siyasi vizyonuna gönderme niteliği taşıyor.