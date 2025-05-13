Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: 'Küresel güçleri' mat etti

MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: 'Küresel güçleri' mat etti

00:3313/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bahçeli'ye bazı ülke liderlerini satrançta mat ettiği tasvir edilen tablo hediye edildi.
Bahçeli'ye bazı ülke liderlerini satrançta mat ettiği tasvir edilen tablo hediye edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye siyasi gücünü ve akıl dolu hamlelerini resmeden bir tablo hediye edildi. Tabloda Bahçeli'nin karşısındaki liderleri dikkatle izleyen kararlı duruşu resmedilerek Türkiye'nin diplomatik kararlılığına güçlü bir vurgu da yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün anlamlı bir ziyaretle özel bir hediyeyi kabul etti.

Ziyaret sırasında Bahçeli'ye, güncel siyasi mesajlar içeren ve liderlerin bir satranç masasında karşı karşıya geldiği detaylı bir tablo hediye edildi.

Dünya liderlerini satranç tahtasında deviriyor

Çizimde; aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu figürleri satranç tahtasında kritik hamleler yaparken tasvir ediliyor.

Tabloda, masanın karşı tarafında oturan Bahçeli'nin, Türk bayrağının önünde yaptığı hamlelerle ülke liderlerini stratejik hamleleriyle yendiği resmedildi.

Tablo, Türkiye'nin küresel siyasetteki kararlılığı ve stratejik duruşunu simgelerken, aynı zamanda Bahçeli’nin siyasi vizyonuna gönderme niteliği taşıyor.



#Devlet Bahçeli
#Satranç
#Donald Trump
#Joe Biden
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?