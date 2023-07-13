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Milyonların gözü Meclis’te

TBMM Genel Kurulu, memur ve emekli zammını da içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine başladı. 15.9 milyon emekli ile 3.7 milyon memurun aylıklarında artış öngören teklif iki kısımdan oluşuyor.

Uğur Duyan
04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Teklifin ilk bölümü, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL’ye çıkartılmasını ve deprem bölgesi dışında kalan tüm araçlardan ek MTV alınmasını da kapsayan 15 maddeden oluşuyor. İkinci bölümse tüm emeklilere yüzde 25 zammı da öngören 14 maddeyi içeriyor.

ZAM GÖRÜŞMELERİ BUGÜN

Teklifin ikinci bölümüne bugün geçilmesi beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği seyyanen zam için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, emekli maaşları için yüzde 25’lik zammın dışında iki formül üzerinde duruluyor. Masada bulunan seçeneklerden ilki, emeklilerin kök aylıklarına da seyyanen artışa gidilmesi. İkinci seçenekse yüzdelik bazda zam yapılması. İki seçenek için de Genel Kurul’a önerge sunulması gerekiyor. Bugünkü görüşmelerde AK Parti Grubu’nun ilgili maddede değişikliğe gidilmesi önerge vermesine kesin gözüyle bakılıyor.


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Kurtulmuş, "Şimdi gelinen noktada çözüm bellidir kuzeyde artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bir milli kimlik olarak vardır. Bir bağımsız devlet yapısı olarak vardır" dedi. Kıbrıs Türk'ünü yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurmasının mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin de kabul edeceği bir sonuç olmadığını belirten Kurtulmuş, "Onun için başından itibaren söylediğimiz şey egemen iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve bu şekilde müzakerelerin yapılabilmesidir'' değerlendirmesinde bulundu.


#TBMM
#Meclis Genel Kurulu
#Zam
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