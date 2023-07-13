Milyonların gözü Meclis’te

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Teklifin ilk bölümü, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL’ye çıkartılmasını ve deprem bölgesi dışında kalan tüm araçlardan ek MTV alınmasını da kapsayan 15 maddeden oluşuyor. İkinci bölümse tüm emeklilere yüzde 25 zammı da öngören 14 maddeyi içeriyor.
ZAM GÖRÜŞMELERİ BUGÜN
Teklifin ikinci bölümüne bugün geçilmesi beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği seyyanen zam için de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, emekli maaşları için yüzde 25’lik zammın dışında iki formül üzerinde duruluyor. Masada bulunan seçeneklerden ilki, emeklilerin kök aylıklarına da seyyanen artışa gidilmesi. İkinci seçenekse yüzdelik bazda zam yapılması. İki seçenek için de Genel Kurul’a önerge sunulması gerekiyor. Bugünkü görüşmelerde AK Parti Grubu’nun ilgili maddede değişikliğe gidilmesi önerge vermesine kesin gözüyle bakılıyor.