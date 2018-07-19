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Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin bir tutuklama - Ağrı son dakika haber

Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı

Ağrı'da 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA IHA
Minik Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu.
Minik Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmuştu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran'da Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Leyla'nın babasından ilk açıklama

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından baba Nihat Aydemir yaptığı açıklamada, "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.


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