Mirzabeyoğlu vefat etti

Büyük Doğu-İBDA hareketi lideri ve 28 Şubat’ın simge ismi mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Mirzabeyoğlu, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, beyin ölümü gerçekleşince de İstanbul Siyami Ersek Hastanesine sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunu yakından takip ettiği Mirzabeyoğlu dün öğle saatlerinde vefat etti.

EYÜP SULTAN MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Siyami Ersek Hastanesi bahçesinde günlerdir Salih Mirzabeyoğlu’ndan gelecek iyi haberi bekleyen sevenleri vefat haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Mirzabeyoğlu’nun cenazesi ailesinin istediği üzerine hastaneden alınarak Üsküdar Bulgurlu’daki evine getirildi. Aileye başsağlığı dilemek isteyen yakınları ve Mirzabeyoğlu’nun sevenleri Bulgurlu’daki evine akın etti. Mirzabeyoğlu’nun cenazesi yapılan tören değişikliği nedeniyle yarın Fatih caminde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’nda büyük İslam şairi Necip Fazıl Kısakürek’in mezarının yakınına defnedilecek.

TELEGRAM İŞKENCESİ GÖRMÜŞTÜ

Beyin kanaması geçirmeden bir ay önce yakın bir arkadaşıyla görüşen Mirzabeyoğlu’nun kendisine bir şey olması halinde nedeninin 28 Şubat sürecinde cezaevinde gördüğü telegram İşkencelerinin olduğunu söylediği ve bunu da kayıt altına aldırdığı öğrenildi. 25 Aralık 1950 doğumlu olan Mirzabeyoğlu 28 Şubat döneminin sembol isimlerinden biri olmuştu. İBDA/C lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan Mirzabeyoğlu, işkencelere maruz bırakılmıştı. Yaklaşık 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının talebi üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 22 Temmuz 2014’te yeniden yargılanmasına ve beraatine karar verilmişti. Mirzabeyoğlu kendisinden alınan özgürlüğü, tahliye edildikten sonra sadece 4 yıl yaşayabildi.

Tek derdi davası ve İslam’dı

Mirzabeyoğlu ile birlikte İBDA-C soruşturmasıyla nedeniyle Bolu cezaevinde kalan yakın arkadaşı 62 yaşındaki Bayram Taştan, “Mirzabeyoğlu’nun bu dünya ile bir işi yoktu. Tek derdi davası ve İslam’dı.

Biz cezaevinde 3 kişilik hücrede kalırken, Mirzabeyoğlu tek kişilik hücrede tecrit altındaydı. Kumandan Mirzabeyoğlu ile rögar boşluklarından konuşabiliyorduk. Zihin dünyası sürekli İslam davası meşguldü. Cezaevinde telegram işkencesine maruz kaldı. 28 Şubatı yapanlar, Mirzabeyoğlu’nun zihin dünyasını değiştirmeye çalıştılar” dedi.

68 yıla 60 kitap sığdırdı

Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yolları kesişen ve ilk yazılarını Babıali’de Sabah gazetesinde yayınlayan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı. İngilizce ve Arapça’ya tercüme edilen Mirzabeyoğlu’nun eserleri, Latin Amerika’dan Afrika’ya, Mısır’dan Tunus’a, Kuveyt’ten Filistin’e ve Türkistan’a kadar geniş bir coğrafyada takip ediliyor. Özellikle “Başyücelik Devleti” isimli eseri, önemli birçok devlet lideri tarafından bizzat tetkik edildi. Mirzabeyoğlu, “Gölge” ve “Akıncı Güç” gibi dergileri çıkaran ve Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki “Büyük Doğu” ve “Rapor “seçkisinde yazılar yazan şair, romancı ve hikayeci olarak tarihe adını yazdı.