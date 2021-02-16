Gündem MİTin operasyonuyla Türkiyeye getirilen firari FETÖcü PKKya anti tank füzesi temin etmiş
3. SAYFA

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen firari FETÖ'cü PKK'ya anti tank füzesi temin etmiş

Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen firari FETÖ'cülerden Gürbüz Sevilay’ın, terör örgütü PKK ile kurduğu ilişkiye dair yeni bilgiler paylaşıldı. Sevilay’ın, FETÖ’den aldığı talimat ve yönlendirmeyle, Suriye'de Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu sözde yönetici teröristlerle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Sevilay’ın, terör örgütüne anti tank füzeleri, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ile teçhizat sağladığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
MİT'in operasyonuyla yakalanan firari FETÖ'cüler. (Gürbüz Sevilay-soldaki)
MİT'in operasyonuyla yakalanan firari FETÖ'cüler. (Gürbüz Sevilay-soldaki)

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonuyla, Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen firari FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın, terör örgütü PKK ile kurduğu bağlantının detayları ortaya çıktı.

FETÖ'nün talimatıyla PKK ile bağlantı kurdu

Açıklanan detaylara göre, FETÖ’cü Gürbüz Sevilay, 2017 yılında, örgütten aldığı talimatla terör örgütü PKK/KCK ile bağlantı kurdu.

Sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna’daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.

Sözde PKK yöneticileri ile bir araya geldi

Erbil üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla Suriye’ye birçok kez giden FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın, Haseke’de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sevilay’ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında Delil Malatya kod adlı Hüseyin Arslan, örgütün Suriye’deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in de yer aldığı öğrenildi.

PKK'ya anti tank füzesi FETÖ'den

Irak ve Suriye’deki terör örgütü YPG/PYD-PKK mensuplarının, FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’dan, örgüte anti tank füzeleri, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ve teçhizat sağlamasını istediği tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay'ın PKK’ya askeri teçhizat temin etmeye başladığı ifade edildi.

Firari FETÖ'cülere MİT operasyonu: Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildiler
GÜNDEM
Firari FETÖ'cülere MİT operasyonu: Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildiler

İşte FETÖ-PKK ortaklığı
GÜNDEM
İşte FETÖ-PKK ortaklığı

PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar
GÜNDEM
PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar
Abone Ol Google News
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Dinlene dinlene dükkan soydu

Dinlene dinlene dükkan soydu

Hırsızın soygun esnasında yaptıkları pes dedirtti.
Evlat nöbetindeki annenin isyanı: Daha büyük bir acı yok yeter artık teslim olun

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.
60 ile kar uyarısı

60 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

​'Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım'
5 Ağustos'tan<br>bu yana en düşük seviyede

5 Ağustos'tan
bu yana en düşük seviyede

​Dolar'daki aşağı yönlü hareket hız kesmeden sürüyor.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

​Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Müşteri<br>sırrı sayılacak

Müşteri
sırrı sayılacak

Bankacılıkta dikkat çeken düzenleme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.