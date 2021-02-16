MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen firari FETÖ'cü PKK'ya anti tank füzesi temin etmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonuyla, Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen firari FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın, terör örgütü PKK ile kurduğu bağlantının detayları ortaya çıktı.

FETÖ'nün talimatıyla PKK ile bağlantı kurdu

Açıklanan detaylara göre, FETÖ’cü Gürbüz Sevilay, 2017 yılında, örgütten aldığı talimatla terör örgütü PKK/KCK ile bağlantı kurdu.

Sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna’daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.

Sözde PKK yöneticileri ile bir araya geldi

Erbil üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla Suriye’ye birçok kez giden FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’ın, Haseke’de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sevilay’ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında Delil Malatya kod adlı Hüseyin Arslan, örgütün Suriye’deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in de yer aldığı öğrenildi.

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PKK'ya anti tank füzesi FETÖ'den

Irak ve Suriye’deki terör örgütü YPG/PYD-PKK mensuplarının, FETÖ’cü Gürbüz Sevilay’dan, örgüte anti tank füzeleri, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ve teçhizat sağlamasını istediği tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay'ın PKK’ya askeri teçhizat temin etmeye başladığı ifade edildi.

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