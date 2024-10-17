MİT'ten Suriye'de nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik operasyonlardan birini daha gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, PKK/YPG'nin Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını organize eden Hüseyin Öztürk'ü takibe aldı. Öztürk'ün, 'Zelal Afrin' kod adlı Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Ekipler 2 teröristi adım adım takip etti. Uygun şartların oluşması ile Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Tel Rıfat'ta düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.





Hüseyin Öztürk

SALDIRILARI ORGANİZE EDİYORDU

'Mazlum' kod adlı terörist Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katıldı. 2015'e kadar Irak'ta Kandil, Gara, Zap, Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye'de Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. 2017-2018 döneminde Suriye'de sözde Kamışlı kuzey cephe sorumlusu olarak, Türkiye sınırında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG'nin sözde askeri disiplin genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.





İŞ BİRLİĞİ YAPARAK BAŞLADI

'Zelal Afrin' kod adlı terörist Fate ise terör faaliyetlerine 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yaparak başladı, 2000'de ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye'de Zagros kırsalında, Irak'ta Kandil ve Gara'da faaliyet gösterdi. Vidan Fate, son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.





Vidan Fate

27 şehidin katili yakalandı

Tunceli’de 1995 ile 2000 yılları arasında 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı 20 terör saldırısına katılan Ahmet Kalker kod adlı terörist M.A canlı olarak yakalanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Ülke sınırları içerisinde ve dışında da mücadelesini sürdüren Mehmetçik, her gün teröristlere bir darbe daha indiriyor. Başarılı operasyonun detaylarını Tunceli Valiliği duyurdu. Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kentteki huzurun sağlanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.





Ahmet Kalker

TUTUKLANDI

Jandarma Teşkilatı'nın çok önemli bir operasyona imza attığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şu bilgileri verdi: “1995 ve 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma 2'si Türk Silahları Kuvvetleri personeli olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olaylarına karışan, 22'si jandarma, 13'ü Türk Silahları Kuvvetleri personeli olmak üzere 35 güvenlik görevlimiz ve Tuncelili 2 vatandaşımızın yararlanmasıyla sonuçlanan 20 terör olayının şüphelisi PKK/KCK terör örgütü mensubu "Amed Karker" kod adlı M.A. isimli terörist düzenlenen operasyonla yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Bununla beraber yurt dışında bulunan terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu ikna edildi ve 8 Ekim 2024 tarihinde ülkeye dönmesi sağlandı ve adli işlemlere başlandı.”





19 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda 14 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Irak'ın kuzeyine, 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.”















