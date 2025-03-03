Moskova ile dört konuda pazarlık

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Reuters'e konuşan diplomatik kaynaklar, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrenteev'in ocak ayı sonunda Suriye’nin başkenti Şam’a yaptığı ziyarette, 4 konuda pazarlık yapıldığını öne sürdü.
Kaynaklar, Rusya’dan Suriye’deki çıkarlarını koruması için Beşşar Esed’i ve Esed tarafından Rusya’da hazırlanan yeni Suriye paralarının iadesi ile milyarlarca dolarlık tazminat istendiğini söyledi. Kaynaklar Rusya'nın Esed’in iadesi ve tazminat konusunda istekli olmadığını aktardı.
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