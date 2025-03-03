Moskova ile dört konuda pazarlık

Kaynaklar, Rusya’dan Suriye’deki çıkarlarını koruması için Beşşar Esed’i ve Esed tarafından Rusya’da hazırlanan yeni Suriye paralarının iadesi ile milyarlarca dolarlık tazminat istendiğini söyledi. Kaynaklar Rusya'nın Esed’in iadesi ve tazminat konusunda istekli olmadığını aktardı.