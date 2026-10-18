Motosikletli saldırılar yüzde 71 azaldı

Yeni nesil suç örgütlerinin tetikçilik faaliyetlerinde kullandığı motosikletli silahlı saldırılara karşı güvenlik tedbirlerinin artırlımasıyla 2026’da motosikletle gerçekleştirilen silahlı saldırıların sayısı önceki iki yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 71 azalarak 255’ten 75’e geriledi. Tehdit, haraç ve hesaplaşma amacıyla gerçekleştirilen motosikletli saldırılara karşı önleyici tedbirler artırıldı. Geçmiş saldırıların yaşandığı bölgeler ve olay saatleri analiz edilerek riskli noktalar belirlendi. Bu bölgelerde motosiklet denetimleri sıklaştırılırken devriyeler risk analizlerine göre görevlendirildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE TAKİP EDİLDİ

Güvenlik birimleri, yalnızca saldırıları gerçekleştiren tetikçileri değil, talimat veren örgüt yöneticilerini de takibe aldı. Çetelerin sosyal medya üzerinden gençleri suç faaliyetlerine yönlendirmesi siber birimlerce incelenirken dijital deliller, iletişim kayıtları ve mali hareketler birlikte değerlendirildi. Böylece tetikçiler ile örgüt yöneticileri arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması ve yeni saldırıların önlenmesi hedeflendi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI DA DÜŞTÜ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre olaylarda yaşanan düşüş can kaybı ve yaralı sayılarına da yansıdı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25’ten 13’e, yaralı sayısı ise 147’den 30’a geriledi. Emniyetin sorumluluk bölgesinde olay sayısı 237’den 63’e düşerken jandarmanın sorumluluk bölgesinde 18’den 12’ye geriledi.

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