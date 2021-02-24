MSB paylaştı: Dağların aslanları dosta güven düşmana korku veriyor

Türk askeri, sınır içinde ve sınır ötesinde zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.
Zorlu şartlar altında mücadele eden Türk askeri adına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir video yayınladı.
MSB'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, askerlerin her koşulda özverili olduğuna dikkat çekildi.
Dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgiye dikkat çeken MSB, sahadan görüntüler aktardı.
Roket denemesi yapılan, karla mücadele edilen ve bir köpeğin beslenmesinin yer aldığı video izleyenlerin içini ısıtırken, düşmanlara da korku verdi.
➡️Dayanıklılık,
➡️Adanmışlık,
➡️Terörle mücadele,
➡️Can dostlarımıza sevgi,
Ve niceleri… 🇹🇷 pic.twitter.com/Iof7gKgLaR
➡️Dayanıklılık,