Gündem MSB paylaştı Dağların aslanları dosta güven düşmana korku veriyor
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MSB paylaştı: Dağların aslanları dosta güven düşmana korku veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgisine dikkat çeken özel bir video paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların beğeni ve takdirini topladı.
Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların beğeni ve takdirini topladı.

Türk askeri, sınır içinde ve sınır ötesinde zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.

Zorlu şartlar altında mücadele eden Türk askeri adına, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir video yayınladı.

MSB'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, askerlerin her koşulda özverili olduğuna dikkat çekildi.

Dayanıklılık, adanmışlık, terörle mücadele ve can dostlarına sevgiye dikkat çeken MSB, sahadan görüntüler aktardı.

Roket denemesi yapılan, karla mücadele edilen ve bir köpeğin beslenmesinin yer aldığı video izleyenlerin içini ısıtırken, düşmanlara da korku verdi.

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