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Müdür ve öğretmen iki gün arayla hayatını kaybetti: Ölüm nedeninde ortak acı detay

Müdür ve öğretmen iki gün arayla hayatını kaybetti: Ölüm nedeninde ortak acı detay

21:1414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
DHA
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İki eğitimcinin iki gün arayla vefatı Sakarya'da büyük üzüntüye neden oldu.
İki eğitimcinin iki gün arayla vefatı Sakarya'da büyük üzüntüye neden oldu.

Sakarya'da bir ilkokulda görev yapan okul müdürü ile öğretmen iki gün arayla hayatını kaybetti. İki eğitimcinin de ölümü büyük üzüntüye neden olurken ölüm nedeninde ise ortak acı bir detay ortaya çıktı. Müdür ve öğretmenin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu'nda görev yapan Okul Müdürü Bülent Gündüz (46) 12 Mayıs'ta, Din Kültürü Öğretmeni Naime Galip Yıldırım (34) ise bugün kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı okulda 2 gün arayla yaşanan kayıplar, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.

Okul müdürü iki gün önce hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu, 2 gün arayla iki eğitimcinin kaybıyla sarsıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi gören Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, 2 gün önce hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından Ankara Şereflikoçhisar'da toprağa verildi.

Öğretmen de kanser tedavisi görüyordu

Müdür Gündüz'ün vefatı okulda büyük üzüntü yaratırken, bugün alınan bir başka vefat haberi ile acılar ikiye katlandı. Aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Naime Galip Yıldırım da yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. İstanbul'daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören 2 çocuk annesi Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Madanoğlu İlkokulu'nda görev yapan Gündüz ve Yıldırım'ın art arda vefatları, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.



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