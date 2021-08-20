Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde, daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldı. Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.