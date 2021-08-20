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Muğla Köyceğiz'de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı ormanlık alanda yeniden yangın başladı. Yangına, havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Muğla Köyceğizde orman yangını
Yangının çıktığı alan.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde, daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle Göynük Kanyonu'na kadar yayıldı. Karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.

Köyceğiz'de 15 bin hektar küle döndü: Evlere dönüş başladı
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Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler büyüdü.
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Yangının ilerlemesi üzerine Çövenli Yaylası ve Otmanlar mahallesinde bulunan bazı evler, tahliye edildi. Bölgenin engebeli araziler ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle karadan zorlanılırken, havadan uçak ve helikopterlerle müdahale aralıksız sürdü. Mücadele olumlu ilerlerken, salı günü rüzgar bir kez daha yön değiştirince yangın büyüdü.
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. Zindan Deresi'nden yayılan alevler, Sandıraz Dağı eteklerine tırmanarak Denizli sınırına doğru ilerlemeye başladı. Bu kısımdaki yangın, helikopter ve uçaklar ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Aynı gün Milas'taki yangının da kontrol altına alınmasıyla bölgede görevli Azerbaycan yangın söndürme ekipleri de Köyceğiz'e kaydırıldı.
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Yangının sürdüğü Zindan Deresi'nin bulunduğu vadide yoğun çalışma yapıldı. Gece saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından Köyceğiz'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Ekipler, yangının herhangi bir noktadan tekrar başlamaması için yoğun uğraş veriyor. Bölgede 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı öğrenildi.
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Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte evleri tahliye edilenler de yeniden ilçeye dönmeye başladı. Otmanlar Mahallesi'ndeki evlerinden çıkarılan ve bugün geri dönen akrabalarının eşyalarını taşıyan Birol Hazan (36), Otmanlar'da 4-5 gün önce akrabalarımızın eşyalarımızı tahliye etmiştik. Yangın kontrol altına alındığı için eşyaları geri götürüyoruz. Çok acı bir durum yaşadık. Zor günler geçirdik. Ağaçlar yandı, canlılar öldü. Allah hepimizin yardımcısı olsun dedi.
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Köyceğiz'de 15 bin hektar küle döndü: Evlere dönüş başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 14'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede evleri tahliye edilenler ise ilçeye geri dönmeye başladı.
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