Muğla’da bir yangın daha çıktı

Kavaklıdere Çavdır Mahallesi ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi.
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Manavgat yangını ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya-Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası’na doğru ilerleyen yangın, dün akşam saatlerinde Eynif Ovasına indiği bildirildi.
Antalya’nın İbradı İlçesi Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, yangının köylüler ile birlikte 5 gündür önünü kesmeye çalıştıklarını fakat Eynif Ovasına indiğini söyledi. Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük yaylası mevkiine sıçradı.
Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor.
Tarihi Düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 km uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışıldıysa da dün akşam saatlerinde Yılkı atları ile ünlü Eynif Ovasına ulaştı.
Yangının şu anda Eynif Ovasına kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, Manavgat’ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası’da sınır bölgesidir. Özellikle Bölgede kızılçam ormanları yoğunluktadır. Günlerdir Ormana halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda alevler Ormana’nın Badınoluğu, Girendere, Eynif Ovası, Gölcük ve Katırancı mevkiini atladı. Dün akşam saatlerinde ise Eynif Ovasına kadar ulaştı. Devletimizin tüm birimleri canla başla mücadele ediyorlar dedi.
“Yılkı atları ve yaban hayatının yaşam alanı” <br><br> 90 bin dönümlük olan Eynif ovasında yaşayan Toroslar’ın efsanesi Yılkı atları da sürüler halinde burada yaşadığını anlatan Canbaş, “Yılkı atlarının sayısının sadece Eynif Ovasında bin civarındadır. Hatta daha fazla sayıdadır. Ormana ve Başlar köyünün ovada binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanları bulunmaktadır. Ayrıca Eynif Ovası’nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü bulunmaktadır...
Bölgedeki çobanların tahliyesi yapıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bölgeden çıkartıldı. Bölge yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Sadece Yılkı Atları değil, yaban keçisi, ve sayısız hayvanlar bölgede dağınık bir şekilde yaşamaktadır. Umarım bir an önce yangın söndürülür” diye konuştu.
“Akseki’deki yangınlar kontrol altına alındı” <br><br> Akseki’nin Güğlen dağındaki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi. Akseki’de Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinden sonra Güğlen Dağındaki yangınında yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan yapmış oldukları çalışmalara bölgedeki halktan da büyük destek sağlandı.
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor
Antalya'da devam eden yangın Eynif Ovası'nı da sardı: Yılkı atları ve geyiklerin hayatı tehlikede
Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovasına sıçrayan orman yangını devam ediyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor.
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam bin 967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.
Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlerin mahallelere inmesi önlendi. Gönüller, gece boyunca söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyarak ekiplere destek verdi. Marmaris Belediyesi tarafından kamyonetlerle 100 yangın söndürme tüpü bölgeye ulaştırıldı. Nem oranını yüzde 20 olduğu, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreyi aştığı bölgede Turunç Mahallesi Amos mevkisinde saat 21.30 sıralarında alevler tekrar büyüdü. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 TOMA ile müdahale edilen alevler, 5 saatte söndürüldü.
13 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ<br><br> Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Dağların yola yakın kısımlarında ekipler su dökerek soğutma çalışması yaptı.
Hisarönü Mahallesi'ndeki kavşak ile Orhaniye arasındaki karayolu aralıklarla jandarma ekipleri tarafından tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Turgut- Selimiye mahalleleri karayolu üzerinde komedyen Şahan Gökbakar'ın da dubleks villasının bulunduğu Delikliyol mevkisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi sevk edildi. Gemi ile getirilen ekipler, bölgedeki alevlere müdahale etti. Delikliyol'da alevler kısmen kontrol altına alındı.
Turgut Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarında ise Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'ne ait bir arazöz devrildi, 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri itfaiyecilere ayakta müdahale etti.
Sabah yapılan etkili müdahaleler ile Orhaniye, Turgut, Turunç ve Hisarönü mahallerinde alevler kısmen söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 8'inci gününde yaklaşık 13 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Marmaris'teki yangın 8'inci gününde: Alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.