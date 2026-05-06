Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da ormanlık alanda yangın: Geniş alana yayılan alevler kontrol altına alındı

Muğla'da ormanlık alanda yangın: Geniş alana yayılan alevler kontrol altına alındı

18:396/05/2026, Çarşamba
G: 6/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi.
Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun ve Selimiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere karşı havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun-Selimiye arasında kalan Asarcık Üzümbağları ormanlık alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gözetleme ekiplerince yeri belirlenen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürülüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile destek verdiği söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.



#Bozburun
#Marmaris
#Selimiye
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gram altın için flaş tahmin: İslam Memiş temmuz ve ağustosu işaret etti! O rakam artık sürpriz değil