Yangına karşı önlem arıcılara destek: Basralı dallar ormana bırakıldı

17:147/03/2026, Cumartesi
IHA
Sakar yolundan toplanan basralı dallar Karaca’daki ormana bırakıldı.
Sakar yolundan toplanan basralı dallar Karaca’daki ormana bırakıldı.

Muğla Sakar Yolu’nda yapılan temizlik çalışmalarında toplanan basralı dallar, Marmaris’in Karaca Mahallesi’ndeki ormanlık alana getirildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin iş birliğiyle bırakılan dalların, ağaçlara Basra aşısı yapılmasında kullanılarak hem ormanların korunmasına hem de arıcılığa katkı sağlaması hedefleniyor.

Muğla Sakar yolundan toplanan basralı dallar arıcılar için Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi’ndeki ormanlık alana bırakıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yangın riskini azaltmak amacıyla kesilmek zorunda kalınan ağaçlardan elde edilen basralı dallar değerlendirilerek ormandaki ağaçlara aşı amacıyla bırakıldı. Muğla Sakar yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kenarı temizliği çalışmaları sırasında toplanan basralı dallar, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin iş birliğiyle Karaca köyüne getirildi. Dallar, bakım çalışmaları tamamlanan ormanlık alandaki ağaçlara Basra aşısı yapılabilmesi için bırakıldı. Orman işletme müdürlüğü yetkilileri yapılan tüm çalışmalarda yerel bileşenlerin ve üreticilerin de dikkate alındığını belirterek, hem ormanların korunması hem de bölgedeki üretime katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Bakımı yapılmış ormanlarda ısı, ışık ve nem dengesinin daha sağlıklı oluştuğunu belirten yetkililer, bu durumun Basra’nın miktarı ve gelişiminin üst seviyede seyretmesine katkı sağladığını vurguladı.



#Muğla
#Sakar
#Orman
#Basralı Dal
#Arıcılar
