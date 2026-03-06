Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Gümüşlük koyunda şaşkına çeviren görüntü: 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Gümüşlük koyunda şaşkına çeviren görüntü: 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

15:436/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizin aniden çekilmesiyle binlerce yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıktı. Gümüşlük koyunda suların geri çekilmesiyle, antik Mydos kentine uzanan yaklaşık 3 bin 500 yıllık kral yolu yeniden ortaya çıktı.

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mydos Antik Kenti’ne uzanan tarihi yolun bu mevsimde tamamen görünür hale gelmesi, bölge halkı ve ziyaretçilerde şaşkına çevirdi. 

Normal şartlarda denizin altında kalan yolun ortaya çıkması, kıyıdaki vatandaşların dikkatini çekti.

Tavşan Adası’na yürüyerek ulaştılar


Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki tarihi kral yolu sayesinde vatandaşlar, antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası’na çıplak ayakla yürüyerek ulaşma imkanı buldu. 

Deniz tabanının açığa çıkmasıyla birlikte birçok kişi tarihi yol üzerinde yürüyerek adaya geçti.

#Muğla
#Bodrum
#Mydos
#Gümüşlük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı TOKİ isim listesi