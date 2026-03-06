Yeni Şafak
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi

15:156/03/2026, Cuma
AA
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Akyaka ve Akçapına sahillerinde mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metreye kadar çekildiği belirtildi. Çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceği kaydedildi.

Balıkçılar da her yıl belirli dönemlerde şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Akyaka ve Akçapınar sahilindeki suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

Öte yandan, Ula Belediyesi ekipleri de su çekilmesinin yaşandığı Akyaka Plajında çalışma yürüttü.

