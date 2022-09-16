Gündem Muğlada şüpheli çanta korkuttu
MUĞLA

Muğla’da şüpheli çanta korkuttu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Olay, gece saatlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Muğla’da şüpheli çanta korkuttu
Muğla

Muğla’nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Olay, gece saatlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanında yaşandı. Bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.

Muğla'da bir baba tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
GÜNDEM
Muğla'da bir baba tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Muğla'da orman yangını çıktı
GÜNDEM
Muğla'da orman yangını çıktı
Puanı son dakikalarda kurtardık

Puanı son dakikalarda kurtardık

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmesini bildi.
Fırtına Avrupada siftah yaptı

Fırtına Avrupa'da siftah yaptı

​Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
İki lider bir araya geldi

İki lider bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde kritik görüşme gerçekleşti.
FETÖ'ye hem af hem tazminat

FETÖ'ye hem af hem tazminat

​KHK'lılara af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu vaadini bir adım daha ileri taşıdı.
'İttifak' değil 'iş birliği'

'İttifak' değil 'iş birliği'

​İYİ Parti'den kelime oyunu.

Sektörler 'konut'a hazır

Sektörler 'konut'a hazır

​Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı.
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Hafta sonuna dikkat

Hafta sonuna dikkat

​Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor.
'Ticaret için ideal bir yer'

'Ticaret için ideal bir yer'

​Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi.
Şanghay'da ilklerin zirvesi

Şanghay'da ilklerin zirvesi

​Erdoğan özel konuk olarak katılıyor.
Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım

Paşinyan: Barış için toprak vermeye hazırım

​Paşinyan, istifasını isteyen muhaliflere ve Ermeni diasporasına meydan okudu.
Huşû yoksa namaz yüktür

Huşû yoksa namaz yüktür

​Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin.

Üşüyen Avrupa isyan edebilir

Üşüyen Avrupa isyan edebilir

​IMF'den kış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.