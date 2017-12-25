Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet acstasy hap yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yapılan çalışmalarda, 3 şahsın içinde bulunduğu araçtan 336 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.