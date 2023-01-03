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Nazilli'deki patlamada ağır yaralanmıştı: 24 yaşındaki Cennet yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda yedi kişinin hayatını kaybettiği patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, yaşam savaşını kaybetti. 24 yaşındaki Yeldi, olay anında pencereden ağır yaralı olarak dışarıya çıkmıştı.

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Haber Merkezi İHA
Nazillideki patlamada ağır yaralanmıştı: 24 yaşındaki Cennet yaşam savaşını kaybetti
Cennet Yeldi.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki 7 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bir restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8’e yükseldi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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