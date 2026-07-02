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Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

00:162/07/2026, Perşembe
IHA
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evin bahçe kısmındaki odunluk alanda çıkan yangın eve sıçrarken, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile alevler evi sarmadan söndürüldü.

Yangın, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçesinde bulunan odunluk bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada tüm odunluğu saran alevler dibindeki eve sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 

Yangın tüm evi sarmadan söndürülürken, odunluk ve evin bir bölümü küle döndü. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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