Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı

Yangın, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçesinde bulunan odunluk bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.