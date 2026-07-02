Karpuzları ezilen pazarcının sözleri dikkat çekti: Nezaketle söylese yardımcı olurdum

Hakaret eder gibi konuştuğu için olmadım. Gelip, benim malımı ezmeye hakkı yok. 'Yol benim hakkım. Sen yolu kapatmışsın' dedi. Ben de yerin belediyenin bana tahsis etmiş olduğu yer olduğunu söyledim. 10 yıldır burada aynı şekilde tezgah kuruluyor. Her hafta salı günü burası normalde de trafiğe kapalı. Bunu da ona belirttim. 'Geri geri gidemiyorum' diyerek bana bağırdı. Zaten olayın görüntülerinde her şey ortada. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.