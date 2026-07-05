Aydın’da kaybolan 80 yaşındaki kadın sağ olarak bulundu

Kırsal Haydere Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığı değerlendirilen Dudu U.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.