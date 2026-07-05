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Aydın’da kaybolan 80 yaşındaki kadın sağ olarak bulundu

Aydın’da kaybolan 80 yaşındaki kadın sağ olarak bulundu

00:355/07/2026, Pazar
DHA
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Dudu U., tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dudu U., tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan Dudu U. (80), yaklaşık 11 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Kırsal Haydere Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığı değerlendirilen Dudu U.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce geniş bir alanda yürütülen 11 saatlik arama çalışması sonucunda Dudu U., ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Dudu U., tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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