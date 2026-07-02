Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da esnafın parasını kişisel çıkar için kullanan kooperatif yönetimine operasyon

Aydın'da esnafın parasını kişisel çıkar için kullanan kooperatif yönetimine operasyon

22:522/07/2026, Perşembe
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kuşadası’ndaki kooperatif operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kuşadası’ndaki kooperatif operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belgesiz ekspertiz ücreti topladıkları ve yetkilerini çıkar amaçlı kullandıkları öne sürülen kooperatif yöneticileri hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski müdür Serpil Veli Aktaş ve eski sekreter Müjgan Altundağ tutuklanmasına yeni kooperatif müdürü B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Aydın'da Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne, jandarma ve polis ekipleri tarafından 30 Haziran’da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü Serpil Veli Aktaş, eski sekreter Müjgan Altundağ ile yeni kooperatif müdürü B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.


Eski kooperatif müdürü tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kuşadası Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü Serpil Veli Aktaş ve eski sekreter Müjgan Altundağ tutuklanırken, yeni kooperatif müdürü B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Soruşturma
#Operasyon
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu