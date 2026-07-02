Aydın'da esnafın parasını kişisel çıkar için kullanan kooperatif yönetimine operasyon

Aydın'da Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne, jandarma ve polis ekipleri tarafından 30 Haziran’da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten, eski kooperatif müdürü Serpil Veli Aktaş, eski sekreter Müjgan Altundağ ile yeni kooperatif müdürü B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.