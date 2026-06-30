34 yıl sonra ortaya çıktı: Türkiye'nin yeni tarantula türü tescillendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Senckenberg Müzesi envanterindeki tarantula türlerini inceleyen yabancı araştırmacıların, Bafa çevresinden alınan tarantula örneğiyle ilgili bilimsel iş birliği için kendisi ve Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Üyesi Kadir Boğaç Kunt'la iletişim kurduğunu belirtti. Tarantulanın ‘Ischnocolus valentinus’ türüne ait olduğu ve bu kaydın ‘Ischnocolus’ cinsinin Türkiye'deki ilk tespiti olduğunu ifade eden Yağmur, çalışmanın ve tespitin bu ay yayımlanan uluslararası hakemli 'Invertebrate Zoology' dergisinin 23'üncü cildinde yayımlandığını kaydetti.