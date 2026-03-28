Nevşehir’de otomobil şarampole devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza, gündüz saatlerinde Nevşehir-Ürgüp kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Erkan G.'nin kontrolünü yitirdiği 50 AAU 943 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erkan G., ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.