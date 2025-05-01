Niğde 2. OSB projesine doğal gaz eklendi

Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genel altyapı tamamlama oranının yüzde 30’a ulaştığı bölgede, doğal gaz hattı da projeye dahil edildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının planlı şekilde ilerlediğini belirterek, "Niğde 2. OSB’de altyapı projelerimizde önemli mesafe kat ettik. Doğal gaz hattının da projelerimize dahil edilmesiyle sanayicilerimize daha modern ve kapsamlı bir altyapı sunacağız. Şu an itibarıyla çalışmalarımız yüzde 30 seviyesine ulaştı. Altyapısı tamamlanan parseller kısa süre içinde yatırımcılarımızın hizmetine sunulacak" ifadelerini kullandı.