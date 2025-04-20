Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen yarı maraton koşuldu

"Geçen sene bu etkinliğin ilkini yapmıştık ve yaklaşık 400 civarında sporcu katılmıştı. Bu sene biraz daha fazla, 630 civarında katılımcı oldu. İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan gelen sporcularımız var. Niğde gerçekten kahramanlar şehri, şehitler diyarı. Bu etkinliğimizi de şehrimizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir adına yaptık. inşallah bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde her sene daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir heyecanla bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bizler her daim sporcunun yanında olacağız. Spor yapmak insanın fiziken ve ruhen güçlü kılıyor. Gençlerimizin sporla uğraşmaları, spor yapmaları bizi sevindiriyor."