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İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef: 'Eş zamanlı dörtlü bağımsız pist'

İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef: 'Eş zamanlı dörtlü bağımsız pist'

15:5620/04/2025, Pazar
DHA
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İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef
İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef

ABD'nin ardından Avrupa'da ilk kez eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna başlayan İstanbul Havalimanı'nda yeni hedefin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist olduğunu duyurdu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi.

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun yaptığı açıklamada "Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor."

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu

"Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazırız" dedi.



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