Türkiye'yi yasa boğan Nisa bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitmişti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

GÜNDEM 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden annesinin ifadesi ortaya çıktı: Sözleri tüyler ürpertti

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı ancak minik bebeğin bu sabah beyin ölümü gerçekleşti.

NİSA'NIN ÖLÜMÜNDE İHMAL İDDİASI

Pendik'te boş bir araziye terk edilen Nisa Mihriban'ın beyin ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bahçelievler Polis Merkezi'nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de 'ihmal' iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi. İHA ve AA'da yer alan habere göre Nisa bebeğin ölümü ile ilgili Nisa bebeğin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu iddia edilirken, bebeğin bakımını yapan D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

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OYNAT 00:37 Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilme anı güvenlik kamerasında Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.



Nisa bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Savcının talebiyle bakıcı D.Y'nin emniyette ifadesine başvuruldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebek, 30 Mart’ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa getirilmiştir. 31 Mart sabahı solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. "

POLİS ANNEYİ BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

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Ebru S.'nin, bebeğini nasıl terk ettiği kamera görüntülerine de takıldı. Görüntülerde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S., Pendik metro istasyonunda kameralara yansıdı.

Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı.

Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.