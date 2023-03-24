Nüfus müdürlüklerine seçim düzenlemesi: 2 Nisan'a kadar hafta sonu da açık olacak

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili uygulanacak usul ve esaslara dair genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.