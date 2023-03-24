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Nüfus müdürlüklerine seçim düzenlemesi: 2 Nisan'a kadar hafta sonu da açık olacak

Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için nüfus müdürlükleri 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek.

13:06 . 24/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Seçim öncesi işlemlerin tamamlanması için nüfus müdürlükleri 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri de hizmet verecek.



#nüfus müdürlükleri
#seçim
#haftasonu
1 saat önce
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