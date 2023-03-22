FETÖ’den seçim talimatı

Türkiye tarihinin en kritik genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala, Fetullahçı Terör Örgütü de (FETÖ) harekete geçti. 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinin başarısız olmasıyla birlikte kaçak yollardan ülkeyi terk etmeye başlayan FETÖ seçim stratejisini belirledi, Örgüt elebaşı Gülen, yandaşlarına "seçimi bekleyin, seçimde çalışın yurt dışına çıkmayın!" talimatı gönderdi. Örgütü yakından takip eden istihbarat birimlerinin edindiği bilgiye göre örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından Türkiye’de bulunan FETÖ üyelerinin yurt dışına çıkmalarının durdurulması talimatı emri verildi. Elebaşı Gülen’in seçim süreci ve sonrasında Türkiye’de bulunan FETÖ üyelerine ihtiyaç duyulacağını düşündüğü için bu talimatı verdiği tespit edildi.

SİYASİ PARTİLERE SIZIN EMRİ

Emniyet birimleri, FETÖ’nün henüz deşifre olmamış kripto üyelerine de talimat gönderdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda örgütün güncel yapılanması içerisinde yer alıp kamu kurumlarında çalışan örgüt mensuplarına ve adli işlem görmemiş üyelerine özel bir talimat gönderildi. Talimatta, kripto FETÖ’cülerin mahrem imamlar tarafından bazı vakıf, dernek ve siyasi partilere sızmaları için yönlendirilmeleri gerektiği vurgulandı.

HÜKÜMET DÜŞECEK UMUDU

FETÖ elebaşının talimatıyla 2018 yılı başından bu yana öğrenciler üzerinden yeniden yapılanmaya giden örgütün, yurt içi ve yurt dışı öğrenci sayısını öğrenmeye çalıştığı da öğrenildi. Güncel yapılanmadan sorumlu örgütün sözde üst düzey isimleri tarafından, örgüt genelinde takip edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenci sayısının istenildiği belirlendi. Sözde yöneticilerin Türkiye’de görevlendirilen örgüt mensuplarına, "hükümetin değişeceği ve haklarındaki soruşturmaların düşeceği" konusunda umut vaat ettikleri de tespitler arasında yer aldı.







