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Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanabilecek?

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili uygulanacak usul ve esaslara dair genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

12:19 . 24/03/2023 Cuma
AA
Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi hareketli günler geçiriyor. Seçime haftalar kala partiler hazırlıklarını hızla sürdürüyor.


Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy kullanabilecek.



Oy pusulalarının basımı


Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

YSK, yurt dışındaki seçmenlerin daha önce oy kullanmaya başlayacağını da gözeterek, her sandığa görme engelliler için bir adet şablon gönderecek.


Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.


Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturulacak. Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.



Ayrıca, YSK'nin, il ve ilçe seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri hakkındaki kararı ile seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.


Genelgeye göre siyasi partilerin ve ittifakların oy oranları, seçim barajı ve çıkaracakları milletvekili sayısıyla ilgili şu kriterler uygulanacak:

-YSK tarafından SEÇSİS’te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulu’ndan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunacak. Tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak; yüzde 7’lik genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenecek ve ilan edilecek.

-Yurt düzeyinde geçerli oyların yüzde 7’sini geçemeyen siyasi partiler ve ittifaklar milletvekili çıkaramayacak.

- Siyasi partilerin oy sayısına göre her ilde çıkaracağı milletvekili sayısı, genelgede belirlenen usulle hesaplanacak.



#Resmi Gazete
#Yüksek Seçim Kurulu
#seçmen
#seçim
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