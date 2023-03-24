Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 Mayıs'ta kaç kişi oy kullanabilecek?

-YSK tarafından SEÇSİS’te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulu’ndan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunacak. Tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanacak; yüzde 7’lik genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenecek ve ilan edilecek.