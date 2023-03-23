Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı: İkinci günde hangi aday kaç imza toplayabildi?

Muharrem İnce - Sinan Oğan - Fatih Erbakan - Doğu Perinçek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecine dün itibarıyla start verildi.
Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.
Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, ikinci gün 14:35 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:
İlk 4 sıra yer adayların toplam oyu an itibarıyla 105.957 oldu.
Ahmet Özal 237 imza toplayabildi
En iddialı adaylardan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 30 bin imzaya bile ulaşamazken daha önce açıklamaları ile gündeme gelen Ahmet Özal ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı.
Sürecin başlamasından önce katıldığı programlarda yüzde 25 oyları olduğunu belirten Türkiye İttifakı'nın adayı Özal ilk gün sadece 237 imza toplayabildi.