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Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı: İkinci günde hangi aday kaç imza toplayabildi?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışı 27 Mart'a kadar sürecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ilk sırada yer aldığı yarışta onu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan takip ediyor. Teknoloji Kalkınma Partisi Genel Başkanı Ahmet Özal ise adaylık için gerekli 100 bin imzanın sadece 237'sini toplayabildi.

16:26 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
Muharrem İnce - Sinan Oğan - Fatih Erbakan - Doğu Perinçek

Muharrem İnce - Sinan Oğan - Fatih Erbakan - Doğu Perinçek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecine dün itibarıyla start verildi.

Adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışacak.

Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, ikinci gün 14:35 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:

Muharrem İnce 38.201 imza
Fatih Erbakan 37.487 imza
Sinan Oğan 20.694 imza
Doğu Perinçek 9.575 imza

İlk 4 sıra yer adayların toplam oyu an itibarıyla 105.957 oldu.

YSK açıklamasına göre adaylık başvuruları kabul edilen isimler şöyle:
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek, Ahmet Özal, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten.
Ahmet Özal

Ahmet Özal 237 imza toplayabildi

En iddialı adaylardan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 30 bin imzaya bile ulaşamazken daha önce açıklamaları ile gündeme gelen Ahmet Özal ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sürecin başlamasından önce katıldığı programlarda yüzde 25 oyları olduğunu belirten Türkiye İttifakı'nın adayı Özal ilk gün sadece 237 imza toplayabildi.


#Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
#İmza
#Cumhurbaşkanı adayı
#Muharrem İnce
#Sinan Oğan
#Doğu Perinçek
#Fatih Erbakan
#Ahmet Özal
15 dakika önce
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