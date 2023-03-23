Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı: İkinci günde hangi aday kaç imza toplayabildi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecine dün itibarıyla start verildi.

Doğrudan YSK’ye yapılan başvuru ile belirlenen tek isme destek imzası verilebilirken, ikinci gün 14:35 itibarıyla imza sürecinde adayların son durumu şöyle:

En iddialı adaylardan biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 30 bin imzaya bile ulaşamazken daha önce açıklamaları ile gündeme gelen Ahmet Özal ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı.