CHP'li Engin Özkoç'tan 'Bize pusu kurdular' diyen Ağıralioğlu'na cevap: Bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç-İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Masanın kendilerine pusu kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu,
"Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum."
dedi.
"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"
"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"
Ağıralioğlu şöyle konuştu:
"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.
HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.
Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."
CHP'li Özkoç: Yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor
CHP'li Özkoç: Yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor
Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarının ardından CHP'den açıklama geldi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç
"Yavuz Ağıralioğlu basın toplantısında kendi düşünceleri olduğunu, partisinin düşüncesi olmadığını ifade etti. Bir milletvekili kendi şahsi görüşlerini kendisi ifade eder. Biz ittifak içerisinde İYİ Parti ile hiçbir sorun olmadan bir yol yürüyoruz şu anda. O yüzden bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor."
dedi.
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36 dakika önce