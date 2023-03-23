CHP'li Engin Özkoç'tan 'Bize pusu kurdular' diyen Ağıralioğlu'na cevap: Bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor

"Yavuz Ağıralioğlu basın toplantısında kendi düşünceleri olduğunu, partisinin düşüncesi olmadığını ifade etti. Bir milletvekili kendi şahsi görüşlerini kendisi ifade eder. Biz ittifak içerisinde İYİ Parti ile hiçbir sorun olmadan bir yol yürüyoruz şu anda. O yüzden bu arkadaşımızın yaptığı açıklama tamamen kendisini bağlıyor."